Rize'deki FETÖ/PDY davasında karar açıklandı

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan Ü.K. ile avukatı ve yakınları katıldı.

Sanık, son savunmasında, örgüte destek sağladığı yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Ü.K, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmadaki hali, çocuk durumu ile istinaf ve Yargıtay aşamasını dikkate alan mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA