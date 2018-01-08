Rize'deki FETÖ davasında karar açıklandı

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan, polislikten ihraç edilen tutuklu sanıklar Abdulkerim T, Abdurrahim T, Ahmet Ş, Emre S, Gökcen Ü, Tolgay K, Uğur V, tutuksuz sanıklar Erdem İ. ile H.S. ve avukatları katıldı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan bir kişiye 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Sanıklar son savunmalarında haklarındaki örgüt üyeliği iddiaları ve diğer suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. H.S. ise etkin pişmanlıktan yararlanarak bildiklerini anlattığını ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdulkerim T, Abdurrahim T, Ahmet Ş, Emre S, Gökcen Ü, Tolgay K, Uğur V. ve Erdem İ'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Etkin pişmanlıktan yararlanan H.S. ise 3 yıl 9 ay ile hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, istinaf ve Yargıtay aşamasında sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA