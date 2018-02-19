Rize'deki FETÖ davasında karar

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üyeliği"nden yargılanan, daha önce polislikten ihraç edilen tutuklu sanıklar Ertuğrul Z, Halil Ö, Ali İhsan D, İsmail K, Mustafa S, Orhan K, Ömer K, Ramazan Ş. ile avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında haklarındaki örgüt üyeliği ve "ByLock" kullandıkları suçlamalarını reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ertuğrul Z, Halil Ö, Ali İhsan D, İsmail K, Mustafa S, Orhan K, Ömer K, Ramazan Ş'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, sanıkların istinaf ve Yargıtay aşamasında mevcut halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA