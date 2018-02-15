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Rize'deki FETÖ davasında karar

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan 3 sanık, 6 yıl 10 aydan 8 yıl 9 ay kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı.

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Rizedeki FETÖ davasında karar

Rize'de, FETÖ'ye ilişkin yargılanan 3 sanığa 6 yıl 10 aydan 8 yıl 9 aya kadar değişen hapis cezası verildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaların duruşmasına "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanık Tuğcan Y, tutuksuz sanıklar Meryem Y, Mesut B. ve avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Tuğcan Y'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, Meryem Y. ve Mesut B'ye 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Heyet, Yargıtay ve istinaf aşamasında Tuğcan Y'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: rize, PDY, fetö
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