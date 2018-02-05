Rize'deki FETÖ davasında karar

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 4 ayrı davanın duruşmasına "silahlı terör örgütüne üyesi olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Osman K, Kemal Ş. ile tutuksuz sanıklar Z.K, K.B. ve avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Osman K. ve Kemal Ş'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Z.K'ye 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi. Heyet K.B'nin ise suç vasfı oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

Heyet, Yargıtay ve istinaf aşamasında Osman K. ve Kemal Ş'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA