Rize'deki FETÖ davasında 9 sanığa hapis

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Ahmet Ç, Aydın B, Cemal P, Erdal S, Fatih Y, Halil Ü, Mustafa G, Salih Ç, tutuksuz yargılanan Ayhan K. ile avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında, haklarındaki örgüt üyeliği ve ByLock kullandıkları suçlamalarını reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Ç, Aydın B, Cemal P, Erdal S, Fatih Y, Halil Ü, Mustafa G, Salih Ç. ve Ayhan K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Heyet, Cemal P'nin hükümle birlikte tahliyesi, diğer sanıkların ise istinaf ve Yargıtay aşamasında mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA