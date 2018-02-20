  • 20 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.782
    EURO 4.668
  • BIST 115196.4
    ALTIN 162.851
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rize'deki FETÖ davasında 9 sanığa hapis

Rize'deki FETÖ davasında 9 sanığa hapis

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan 9 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rizedeki FETÖ davasında 9 sanığa hapis

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Ahmet Ç, Aydın B, Cemal P, Erdal S, Fatih Y, Halil Ü, Mustafa G, Salih Ç, tutuksuz yargılanan Ayhan K. ile avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında, haklarındaki örgüt üyeliği ve ByLock kullandıkları suçlamalarını reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Ç, Aydın B, Cemal P, Erdal S, Fatih Y, Halil Ü, Mustafa G, Salih Ç. ve Ayhan K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Heyet, Cemal P'nin hükümle birlikte tahliyesi, diğer sanıkların ise istinaf ve Yargıtay aşamasında mevcut hallerinin devamına hükmetti. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, FETÖ davası, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER