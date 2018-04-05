  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Rize'deki FETÖ davasında 5 sanığa hapis

Rize'de FETÖ üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 10 sanıktan 5'ine, 3 yıl 5 ay 7'şer gün hapis cezası verildi.

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Rizedeki FETÖ davasında 5 sanığa hapis

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyeliği" gerekçesiyle yargılanan eski adliye personeli tutuksuz sanıklar F.Y., M.Y., S.K., M.A.Y., S.T., A.A.O., A.O.Ç., A.A., İ.E., R.K. ile avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında iddiaları reddederek beraatini talep ederken, F.Y., M.Y., S.K., M.A.Y. ve S.T. bütün bildiklerini samimiyetle anlattıklarını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıklar F.Y., M.Y., S.K., M.A.Y., S.T.'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte yardım etmek suçundan" 3 yıl 5 ay 7'şer gün hapisle cezalandırdı.

A.A.O., A.O.Ç., A.A., İ.E. ve R.K. hakkında ise suç vasfının oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatine hükmedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: rize, mahkeme, FETÖ davası, fetö
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