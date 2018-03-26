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Rize'deki FETÖ davasında 18 sanığa hapis

Rize'deKİ Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davada, örgüt üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 19 sanıktan 18'ine hapis cezası verildi.

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Rizedeki FETÖ davasında 18 sanığa hapis

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyeliği" gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanıklar Erkan A, Fatih E, Maksut T, tutuksuz sanıklar Vedat D, O.A, M.K, A.B, G.S, N.F, S.Ç, Y.K, M.K, A.A, N.D, M.F, S.A, S.P, B.G, M.T ile avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında iddiaları reddederken, O.A, M.K. ve A.B. ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini, bütün bildiklerini anlattıklarını belirterek beraatlerini talep etti. 

Mahkeme heyeti, Erkan A. ve Vedat D'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, Fatih E'yi 6 yıl 10 ay 15 gün, Maksut T, G.S, N.F, S.Ç, Y.K, M.K, A.A, N.D, M.F, S.A, S.P, B.G'yi 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan O.A, M.K. ve A.B'yi 3 yıl 1 ay 15'er gün hapisle cezalandırdı. M.T. ise suç vasfının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Heyet ayrıca, 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılan tutuksuz sanıklardan Vedat D'nin hükümle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmesine, Maksut T'nin tahliyesine, diğer sanıkların mevcut durumunun devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: rize, mahkeme, hapis, FETÖ davası, fetö
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