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Rize'deki FETÖ davasında 16 sanığa hapis

Rize'deki FETÖ davasında örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 17 sanıktan 16'sına 2 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

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Rizedeki FETÖ davasında 16 sanığa hapis

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyeliği" gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. 

Sanıklar, son savunmalarında suçlamaları reddederek beraatlerini talep ederken, M.G. ve H.M. ise bütün bildiklerini samimiyetle anlattıklarını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte yardım etmek" suçundan Rasim B., Osman A., Mümin Ç., Mustafa T., İlyas Y., Fikret A., Erdal U., Ali Kemal B. ile tutuksuz sanıklar Ramis K., Necati Ç., Mustafa K., Mustafa A., İlkay G., Çetin K.'yı 7 yıl 6'şar ay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.G. ve H.M.'yi ise 2 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.

Heyet M.A.'nın, hakkında suç vasfı oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: rize, mahkeme, karar, hapis, FETÖ davası, fetö
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