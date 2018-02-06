Rize'deki FETÖ davalarında karar: 3 sanığa hapis

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2 ayrı davanın duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üyesi olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanık Abdülkerim M. ile tutuksuz yargılanan N.M, N.Ş, A.Ş. ve avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Abdülkerim M. ve N.Ş'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, A.Ş'ye 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, N.M'nin ise suç vasfı oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Kaynak: AA