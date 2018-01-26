Rize'deki FETÖ davalarında 5 sanığa hapis cezası

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 5 ayrı davanın duruşmasına "silahlı terör örgütüne üyesi olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Ali Rıza Ö, Muhammed T, Caner E. ve G.B. ile tutuksuz sanık S.Ş. ve avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Ali Rıza Ö'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Muhammed T'ye 6 yıl 10 ay 15 gün, Caner E, G.B. ve S.Ş'ye 6 yıl 3'er ay 15 gün hapis cezası verdi.

Ali Rıza Ö, Muhammed T. ve Caner E'nin tutukluluk halinin devamına, G.B'nin ise tahliyesine hükmedildi.

Kaynak: AA