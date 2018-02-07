  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Rize'deki FETÖ davalarında 2 sanığa hapis cezası

Rize'deki FETÖ davalarında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay, diğeri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Rizedeki FETÖ davalarında 2 sanığa hapis cezası

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2 ayrı davanın duruşmasına "silahlı terör örgütüne üyesi olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Ramazan S, Rabiye Y. ve avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Ramazan S'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Rabiye Y'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, Yargıtay ve istinaf aşamasında Ramazan S'nin tutukluluk halinin devamına, Rabiye Y'nin adli kontrol şartı ile tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: rize, karar, FETÖ davası, fetö
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