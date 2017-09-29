Rize’de yağış sonrası hasar tespit edilmeye çalışılıyor

Rize'de etkili olan şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve yardım çalışmaları başlatıldı.

Şiddetli yağışın ardından hasar tespit çalışmaları yapan karayolları ekipleri, Çayeli Kaptanpaşa yolunda heyelan olan bölgelerde yol temizleme, çöken noktalarda ise dolgu çalışması yürütüyor.

Karayolları Rize Şube Şefi Ercan Çiçek, bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Öte yandan AFAD, UMKE, İl Özel İdare ekipleri, Kaptanpaşa ve Gürpınar köylerine ulaşmak için yol açma çalışmalarını bekliyor. Dolgu çalışmalarının ardından ekipler bölgeye yaya olarak hareket edecek.

Türk Kızılayı ekipleri ise bölgede halkın gıda ve su ihtiyacını karşılıyor.

Kızılay ekipleri, şiddetli yağışın ardından asma köprünün yıkılması nedeniyle mahsur kalan Hasan Özdemir ve ailesine teleferik yardımı ile gıda ulaştırdı.

Hasan Özdemir, kendisine gönderilen ekmek ve suyu, elektrik olmadığı için yaklaşık 200 metrelik teleferiği kol gücü ile çekerek aldı. Özdemir, teleferik ile gönderdiği notta babasının hasta olduğunu belirtti.

Öte yandan toprak kayması sonucu yaralanan Esma Tolan'a henüz ekipler ulaşamadı. Tolan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğre