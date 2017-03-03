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Rize'de trafik kazası: 2 ölü

Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

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Rizede trafik kazası: 2 ölü

Pazar'dan Çayeli ilçesine gitmekte olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 53 HD 134 plakalı otomobil, tünel içerisindeki havalandırma boşluğuna çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Nusret Güntepe (54) ile Ahmet Sayın (42) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Güntepe ve Sayın'ın cenazesi Çayeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrasında tünel bir süre trafiğe kapatıldı.

Otomobilin çekilmesi ve yolun itfaiye ekiplerince temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. AA

Etiketler: rize, trafik Kazası, ölü, pazar, Çayeli
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