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Rize'de tarihi eser kaçakçılığı

Rize'de Osmanlı dönemine ait el yazması Kur'an-ı Kerimleri satmaya çalışan yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

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Rizede tarihi eser kaçakçılığı

Ardeşen ilçesinde el yazması Kur'an-ı Kerim satmak isteyen kişiler olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki takip sonucu Gürcistan uyruklu K.L, G.C, T.L, S.M. ve I.G'nin Osmanlı dönemine ait Kur'an-ı Kerimleri 6 bin ile 30 bin dolar arasında satmaya çalıştıklarını tespit etti.

Ekipler, Pazar Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle ilçe merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Osmanlı dönemine ait tarihi eser niteliğinde üçü el yazması, üçü eski baskı Kur'an-ı Kerim, bir kurusıkı tabanca, 5 bıçak, uyuşturucu hap ve az miktarda kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. AA

Etiketler: tarihi eser kaçakçılığı, rize, Osmanlı dönemi, Kur'an-ı Kerim
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