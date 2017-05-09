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Rize'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Rize'de etkili olan rüzgar nedeniyle köylerdeki 40 evin çatısı uçtu.

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Rizede şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Rize'de şiddetli rüzgar nedeniyle köylerdeki 40 evin çatısı uçtu.

Alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ilk belirlemelere göre merkeze bağlı 4 köy ile Çayeli ilçesine bağlı 2 köyde 40 evin çatısında hasar oluştu.

Uçan çatılar nedeniyle bazı otomobillerde hasar meydana geldi.

AFAD Müdürlüğü ile ilçe kaymakamlığına müracaat eden vatandaşlar için Çevre Şehircilik Müdürlüğü Afet Müdahale Plan ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Müracaatların yarına kadar devam etmesinin beklendiği ve hasar gören çatı sayısının artabileceği belirtildi.

Bu arada şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ağacın kökünden yıkıldığı, bazı köylerde enerji ve telefon nakil hatlarında hasar meydana geldiği kaydedildi.

Kentte, geçen ay yaşanan şiddetli rüzgarlar nedeniyle 475 evin çatısında hasar meydana gelmişti.

Etiketler: rize, Şiddetli rüzgar
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