Rize'de sele kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, dere kenarında odun toplarken sağanak nedeniyle seviyesi yükselen suya düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçede dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Çağlayan Deresi kenarında odun toplarken suya düşen Yüksel Çabuk'un (53) bulunması için gece ara verilen çalışmalara, bu sabah yeniden başlandı.

AFAD, AKUT, Sahil Güvenlik ve emniyet ekipleri, derenin denizle birleştiği noktada çalışmalarını sürdürüyor. Deniz suyunun bulanık olması nedeniyle dalgıçla arama henüz gerçekleştirilemiyor.

Çalışmalara vatandaşlar da katılırken, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter de havadan destek veriyor.