  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Rize'de sel sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti

Rize'de sel sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

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Rizede sel sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti

Rize'de meydana gelen sel, heyelana neden olurken bir kişi yıkılan evin altında kalarak can verdi.

Vali Erdoğan Bektaş, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde şiddetli yağış yüzünden bazı yollarda toprak kaymaları meydana geldiğini söyledi.

Bektaş, ulaşımdaki aksamalar yüzünden iki ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

Öte yandan, Çayeli ilçesine bağlı Kaptanpaşa köyünde taşan dereler yollarda hasara neden oldu, ulaşım aksadı.

Gürpınar köyünde de toprak kayması sonucu bir evin hasar gördüğü öğrenildi.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler: taşımalı eğitim, şiddetli yağış, rize
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