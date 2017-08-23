  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Rize'de otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Rize'de otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk hayatını kaybetti, ehliyetsiz sürücünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

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Rizede otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, yaşı küçük olduğu için ehliyeti bulunmayan E.K. (16) idaresindeki 53 DL 507 plakalı otomobil, merkeze bağlı Pazarköy mevkisinde dereye devrildi.

Kazada, Özkan K. (15) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü E.K. ile Buğrahan K. (14), Ceyhun K. (16) ve Yunus K. (13) Rize'deki hastanelere kaldırıldı.

Buğrahan K, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşı küçük sürücünün, otomobili babasından izinsiz aldığı ve akrabalarıyla gezmeye çıktığı iddia edildi.

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