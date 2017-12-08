Rize'de kar ulaşıma engel oluyor

Rize'de kar yağışı dolayısıyla bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Kentte dün geceden beri etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Ardeşen'de 9, Çamlıhemşin ve Çayeli'nde 8'er, İkizdere'de 13 olmak üzere 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl özel idaresine bağlı ekipler, kışın da yerleşimin olduğu 24 köyün yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, diğer köylerde kış aylarında yerleşim olmadığı için yol açma çalışması gerçekleştirilmeyeceğini, bahar aylarında hava şartlarının normale dönmesi ile kar temizleme çalışması yürütüleceğini bildirdi.

AA