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Rize'de FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Aralarında kamu çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

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Rizede FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, kamuda halen görev yapan ve meslekten ihraç edilenler ile özel sektör çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. AA
 

Etiketler: rize, fetö
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