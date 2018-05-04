Rize'de FETÖ'nün mahrem sorumlularına hapis cezası

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanıklar Murat Koç, Abdullah Gürcü, Ahmet Vatansever, Aydın Çaylankıran ve Tunahan Erbek'in "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte yardım etmek" suçlamasıyla ayrı ayrı yargılandıkları davaların duruşmaları görüldü.

Sanıklar, son savunmalarında, kod adı kullandıkları ve bunları zaman zaman değiştirdikleri ile örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddialarını reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Murat Koç, Abdullah Gürcü, Ahmet Vatansever, Aydın Çaylankıran ve Tunahan Erbek'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10'ar yıl hapis cezası verdi.

Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA