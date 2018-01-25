Rize'de FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik davada karar

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık S.A, tutuksuz sanıklar R.Y, A.N.K, H.B, İ.B, D.A.Y, avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklar S.A, R.Y. ve A.N.K. son savunmalarında, haklarındaki örgüt üyeliği ve diğer suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan H.B, İ.B. ve D.A.Y. ise bildikleri her şeyi anlattıklarını ve pişman olduklarını belirterek, beraatini talep etti.

Etkin pişmanlıktan yararlananlara ceza indirimi

Mahkeme heyeti, S.A'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, A.N.K. ve R.Y'yi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan H.B'ye 4 yıl 2 ay, İ.B'ye 3 yıl 9 ay, D.A.K'yi ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Heyet ayrıca istinaf ve yargıtay aşamasında tutuklu sanık S.A'nın mevcut durumunun devamına hükmetti.

Kaynak: AA