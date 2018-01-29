Rize'de FETÖ sanığı 7 eski polise hapis cezası

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üyeliği"nden yargılanan, daha önce polislikten ihraç edilen tutuklu sanıklar Eyüp S, Himmet Ali A, Sinan B, Aytekin B, Harun G, Lütfü D. ile tutuksuz sanık S.S, avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında haklarındaki örgüt üyeliği ve ByLock kullandıkları suçlamalarını reddederek beraatlerini istedi.

Tutuksuz yargılanan S.S. de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak bütün bildiklerini samimi şekilde anlattığını belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Sinan B, Aytekin B, Harun G, Lütfü D'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, Eyüp S. ve Himmet Ali A'yı 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Heyet, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan S.S'yi, cezasında indirime giderek 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı.

Tutuklu sanıkların İstinaf ve Yargıtay aşamasında mevcut halinin devamına hükmedildi.

Kaynak: AA