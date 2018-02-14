  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Rize'de FETÖ sanığı 3 kişiye hapis

Rize'de FETÖ sanığı 3 kişiye hapis

Rize'de, FETÖ ilişkin yargılanan 4 sanıktan 3'ü, 3 yıl 1 aydan 7 yıl 6 ay kadar hapis cezasına çarptırıldı, "Mor Beyin" mağduru bir kişi ise beraat etti.

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Rizede FETÖ sanığı 3 kişiye hapis

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaların duruşmasına, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanık A.A, E.K, M.T, tutuksuz sanık S.Ş. ve avukatları katıldı.

Sanıklar, A.A. ve E.K. son savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi. Sanık M.T. etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak bildiklerini anlattığını, pişman olduğunu kaydederek beraatini talep etti.

S.Ş. ise "Mor Beyin" uygulaması mağduru olduğu gerekçesiyle beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, E.K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, A.A'ya 6 yıl 10 ay 17 gün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.T'ye 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, S.Ş. hakkında ise beraat kararı verdi.

Mahkeme heyeti, Yargıtay ve istinaf aşamasında A.A. ve E.K'nin tutukluluk halinin devamına, etkin pişmanlıktan yararlanan M.T'nin tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: rize, hapis, FETÖ davası, fetö
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