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Rize'de FETÖ sanığı 3 kişiye hapis

Rize'de, FETÖ ilişkin yargılanan 4 sanıktan 3'ü, 3 yıl 1 aydan 7 yıl 6 ay kadar hapis cezasına çarptırıldı, "Mor Beyin" mağduru bir kişi ise beraat etti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 11:47



