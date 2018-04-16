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Buradasınız : » » Rize'de ev üstüne 2 katlı ev inşa etti

Rize'de ev üstüne 2 katlı ev inşa etti

Rize'de yaşayan Basri Solak, yeterli arazi olmadığı için babasının evinin çatısına taşıyıcı kolonlar yerleştirip üzerine 2 katlı ev daha inşa etti.

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Rizede ev üstüne 2 katlı ev inşa etti

Rize’nin Şendere Köyü'nde, eşi benzeri olmayan mimari yapıda ev inşa edildi. Basri Solak, arazi yetersizliği nedeniyle yamaca kurulu babaevinin çatısına taşıyıcı kolonları yerleştirdi. Onun da çatısına kolonları yerleştirdiği 2 katlı diğer evi inşa etti.

Evleri görenler, kendilerini gülmekten alamazken, ev sahibi Solak zorlu arazi şartları nedeniyle bu yöntemin aklına geldiğini söyledi.

“İmkanlar dahilinde mevcut yapıyı da değerlendirerek, böyle bir şey düşündük. Alttaki ev, babamın yaptığı ve yaşadığımız evdi. Bende bir ev yapmak istedim. Alttaki evin çatısını kaldırıp, üzerine çıkmak yerine geriye doğru kat çıktık. En alttaki evde şu an ağabeyim oturuyor. Ara evi ise ambar olarak kullanıyoruz. En üst iki katta ise ben ailemle oturuyorum. Zemini çok sağlamdır. Hiçbir sorun yok. Arazi olmayınca şartlar bazen insanları bu tür uygulamaları hayata geçirmeye itiyor."

Kaynak: DHA

Etiketler: rize
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