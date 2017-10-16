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Rize'de bir kişi sele kapılarak kayboldu

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dere kenarında odun toplarken sağanak nedeniyle seviyesi yükselen suya düşen kişi kayboldu.

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Rizede bir kişi sele kapılarak kayboldu

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dere kenarında odun toplarken sağanak nedeniyle seviyesi yükselen suya düşen kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Çağlayan Deresi'nin kenarında odun toplayan Yüksel Çabuk (53), şiddetli yağış sonrası su seviyesinin yükselmesiyle birlikte suya düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, derede arama çalışması başlattı.

Bu arada, şiddetli yağış nedeniyle il genelindeki bazı derelerde su seviyesinin yükseldiği, yer yer küçük çaplı toprak kaymalarının yaşandığı öğrenildi. AA

 

Etiketler: sel, rize, kayıp, fındıklı
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