Rize'de 7 FETÖ sanığına hapis

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanıklar Resul Y., Muhammet Ç., Hüseyin Y., Ayşegül A., Ali Ö., Temel Ç. ile tutuksuz sanık Gönül Y.'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte yardım etmek" suçlamasıyla ayrı ayrı yargılandıkları davaların duruşmaları görüldü.

Sanıklar, son savunmalarında iddiaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Resul Y.'yi 10 yıl, Muhammet Ç., Hüseyin Y., Ayşegül A.'yı 8 yıl 9'ar ay, Ali Ö., Temel Ç. ve Gönül Y.'yi ise 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, sanıklardan Ayşegül A.'nın hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA