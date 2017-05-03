  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Rize-Artvin Havalimanı Projesi'nde kamulaştırma kararı

Rize-Artvin Havalimanı Projesi kapsamında dolgu sahasında kullanılacak ham maddenin temini amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Rize-Artvin Havalimanı Projesinde kamulaştırma kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, havalimanı projesinin dolgu sahasında kullanılacak ham maddenin temini için taş ocağı ve bağlantı yolu güzergahında bulunan bazı taşınmazların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Karara göre, kamulaştırılmasına karar verilen alanlar Merdivenli, Hisarlı, Kanlımezra ve Kuzeyca taş ocağı bölgelerinde bulunuyor.

Söz konusu karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesine göre 1 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu tarafından alındı. AA

Etiketler: Rize-Artvin Havalimanı Projesi, Kamulaştırma
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