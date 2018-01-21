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Buradasınız : » » Reyhanlı'ya bir havan topu daha düştü

Reyhanlı'ya bir havan topu daha düştü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kent merkezine ikinci roketli saldırı düzenlendi.

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Reyhanlıya bir havan topu daha düştü

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden teröristler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yakınlarında ikinci roketli saldırıda bulundu. Olay yerine ambulans ve polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Öğle saatlerinde de üç roket düşmüştü. İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahalesi Rıfat Bahadırlı Caddesi üzerindeki bir eve Suriye tarafından ateşlendiği belirtilen roket isabet etmişti. 

Aynı dakikalarda Tayfur Sökmen Caddesi'ne de roket isabet etmişti. 1 Suriyeli hayatını kaybetti, 32 kişi yaralanmıştı. 

Olayda iki binada ve çevredeki araçlarda hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı.

"PYD/YPG’nin gerçek yüzünü ortaya koyuyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, saldırıyı kınayan bir paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, paylaşımında şunları söyledi:

"PYD/YPG terör örgütü tarafından Reyhanlı’ya atılan ve bir Suriyeli misafirimizin ölümüne, 32 vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan roket saldırısını şiddetle kınıyorum. Teröristlerin masum insanlara yönelik bu saldırısı, PYD/YPG’nin gerçek yüzünü ortaya koyuyor."

"Sivil halkı da canlı kalkan olmaya zorluyor"

Bakan Çavuşoğlu, "PYD/YPG’li teröristler en çirkin kara propagandaya, her zamanki yalan ve iftiralarına devam ediyor. Öldürülen teröristleri sivil gibi gösteriyor. Sivil halkı da canlı kalkan olmaya zorluyor. Hedefimiz Suriye halkı ve Kürt kardeşlerimiz değil, sadece teröristlerdir." dedi. 

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: suriye, roket, Reyhanlı
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