Reyhanlı'daki saldırı davasında sanıkların tutukluluk hali sürecek

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşmada, heyet değişikliği nedeniyle bazı sanıklar esas hakkındaki savunmalarını yapamadıkları için mahkemeden süre talep etti.

Sanık avukatları, soruşturmanın derinleştirilmesi ve asıl faillerin bulunmasına yönelik taleplerini dile getirerek müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, sanık avukatlarının savunmalarına tepki gösterdi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk haline karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Büyükkasım'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşmaya, 9 Şubat 2018'de devam edilecek.

Kaynak: AA