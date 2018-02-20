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Reyhanlı'da minik öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, ilkokul öğrencileri, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe sevgilerini yazıya dökerek, mektupta anlattı.

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Reyhanlıda minik öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), 20 Ocak'ta Afrin'deki teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı', her yaştan büyük destek aldı. Teröristlerin roketli saldırılarından en çok etkilenen Reyhanlı ise harekatın merkez noktalarından oldu. Tüm saldırılara rağmen ilçeyi terk etmek yerine eğitimlerine devam eden öğrenciler, küçük bedenlerindeki kocaman Mehmetçik sevgisini yazıya döktü. İlkokul öğrencileri, duygularını mektupla 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere yazdı.

"Sizin gibi vatanseverler olduğu sürece korkmuyorum"

Öğrencilerden Mahmut Elma, "Siz, orada bizler için savaşıyorsunuz. Bir isteğiniz varsa daima vermeye hazırız. Türkiye'deki herkes, size dua ediyor. Emin olun ki biz, daima canımızı vermeye hazırız. Yeter ki bu vatan yıkılmasın. Şehit olan askerlerimizin mekanı cennet olsun. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye yazdı.

Emine Açıkgöz isimli öğrenci ise "Şu anda vatanı kurtarmak için canınızı vermeyi bile göze alıyorsunuz. Her gün buraya bomba düşüyor ve ben, bundan korkmuyorum; çünkü sizin gibi vatanseverler yanımızda olduğu sürece korkmuyorum. Ben ve ailem size dua ediyoruz. Bu savaşta bizi koruduğunuz için teşekkür ederim" dedi.

"Asker olmak isterim ama yaşım tutmuyor"

İlkokul öğrencilerinden Hatice Nur Saygı da "Sizler, orada bizim için vatanı korumak için canınızı hiçe sayarak, mücadele ediyorsunuz. Şu an burada eğitimimizi rahat bir şekilde alıyorsak sizin sayenizde. Bir kız olmama rağmen ben de sizin gibi asker olmak, vatanım için savaşmak isterim; ama mümkün değil. Çünkü yaşım tutmuyor. Allah, sizi korusun. İnşallah bir an önce Afrin'i ele geçirir, bizi ve vatanımızı teröristlerden kurtarırsınız" diye yazdı.

Melek Nur Yoldaş adlı öğrenci ise "Siz olmasanız biz, bu topraklarda yaşamıyorduk. Allah, size şifa versin. Her gece sizin için dua ediyorlar. Sizin sayenizde evlerimizde yemek yiyip, rahat uyuyoruz" dedi.

Öğrencilerden bazıları da Mehmetçik sevgilerini resmetti. Minik öğrenciler, askerler için kalp, Türk bayrağı, tank ve asker çizerek, resimler yaptı.

Kaynak: DHA 

Etiketler: Reyhanlı, mehmetçik, hatay
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