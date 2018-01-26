Reyhanlı'da binler Zeytin Dalı Harekatı için hazır

Konvoya yaklaşık 40 araç katıldı. 100 kişilik grup kaymakamlık önünde Türk bayrağı açıp sloganlar attı.

Grup, Reyhanlı'daki yakınlarının adına Afrin Operasyonu için yazdıkları 250 dilekçeyi Kırıkhan Askerlik Şubesi'ne sundu.

Aşiret mensupları adına konuşan Mustafa İri, bugünlerde daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Mehmetçiğimize destek, moral ve motivasyon amaçlı topluca dilekçelerimizi vermeye geldik. Umuyorum ki dilekçeler kabul görür, biz de en kısa sürede Mehmetçiğimize cephede destek oluruz. Şu an malum olağanüstü hal var normalde Reyhanlı'da bıraktığımız 700-750 kişi var. Sadece sembolik olarak 100 kişiyle geldik. Şu an toplam 250 kişi adına dilekçe vereceğiz ama Reyhanlı’da binler hazır" dedi.

Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran da yaptığı açıklamada, Reyhanlı’dan bir grup vatandaşın askerlik şubesi ve kaymakamlık önüne gelip destek amaçlı ziyarette bulunduklarını belirtti.

Kaymakam Erkayıran konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum bu hassas duygularından dolayı ve milli manevi duygularından dolayı. Çatışan Mehmetçiğimiz var cephede ve onların bizim manevi desteklerimize ihtiyacı var. Bu şekilde bu arkadaşlarımızın böyle bir yardım amacıyla böyle bir destek vermeleri onların daha güçlü ve emin bir şekilde cephe gerisinde çatışma yapacaklarına inanıyorum. Biz sınır ilçesindeyiz, sınır boylarındayız. Bu maneviyatın özellikle sınır boylarında olması çok daha önemli bizler için. Sağ olsunlar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA