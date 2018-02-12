Restore edilen tarihi Paşa Camii ibadete açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Taş Mahalli, Ekin Pazarı yakınındaki tarihi Paşa Camii'nde, 5 yıl önce restorasyon çalışması başlatıldı. Kesme taş ve tuğladan yapılan, dikdörtgen planlı inşa edilen, yine taş kesme kaide üzerinde yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minaresi bulunan 250 yıllık caminin restorasyonu bir süre önce tamamlandı. Caminin ibadete tekrar açılması için dün düzenlenen törene Kula Kaymakamı Osman Güven, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula Belediye eski Başkanı Selim Aşkın, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve çok sayıda Manisalı katıldı. Kula Kaymakamı Güven, açılışta yaptığı konuşmada, tarihi caminin ibadete yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Güven ve beraberindekilerin kurdele kesmesiyle restore edilen Paşa Camii, dualar eşliğinde ibadete açıldı.

Kaynak: İHA