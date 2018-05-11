Restorasyonu devam eden Haydarpaşa Garı’ndan ilk görüntüler

İstanbul Kadıköy’de bulunan tarihi Haydarpaşa Garı, 28 Kasım 2010’da alevlere teslim oldu. Güçlükle söndürülen yangında, garın 3. katı ve çatısı ağır hasar gördü

Yangının ardından restorasyon projesi hazırlandı ve çalışmalar 3 yıl önce başladı. Restorasyonun ilk aşamasında, bekleme salonu ve yıpranan dış cephe taşlarının bir kısmı onarılıyor. Çalışmaların ikinci etabıysa yeni başlatıldı.

Şubat 2019’da tamamlanacak

Gar binası, büro hizmeti alanları, ahşap işleri, bina içi onarım ve tesisatın yapımının da Şubat 2019'da tamamlanması hedefleniyor.

Zarar gören vitraylar ise gar içindeki atölyede aslına uygun şekilde onarılıyor.

Yılsonunda hızlı tren seferleri başlayacak

Bu arada Haydarpaşa Garı’nda raylar ve diğer bölümlerle ilgili yenileme çalışması da sürüyor. Garda, yılsonunda hızlı tren seferleri başlayacak.

Kaynak: TRT Haber