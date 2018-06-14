Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) önerdiği adaylar arasından, sekiz üniversiteye rektör ataması yaptı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kemal Şenocak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) olumlu görüşü üzerine Başkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Ali Haberal, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Şahin Karasar, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Oral Erdoğan ve TED Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Halise Belgin Ayvaşık getirildi.

Bakanlar Kurulu tarafından Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın atandı.

Kaynak: AA