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Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Ege Üniversitesine yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

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Rektör atamaları Resmi Gazetede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yeni kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Parlak, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Necdet Budak getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından yaptı. 

Etiketler: rektör ataması, resmi gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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