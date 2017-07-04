Rekor sıcaklık Antalya'nın ciğerlerini yaktı

Antalya'da son 4 günde etkili olan orman yangınlarında yaklaşık bin 108 hektar orman alanının zarar gördüğü bildirildi.

Antalya'da Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası, düşük nem ve kuvvetli rüzgarla birleşince çok sayıda orman yangınına neden oldu.

Hava sıcaklığının 45,4 dereceyle son 88 yılın rekorunu kırdığı Antalya'da, aşırı sıcaklardan ülkenin akciğerleri ormanlar da olumsuz etkilendi.

Alanya, Manavgat ve Kaş ilçelerinde çıkan orman yangınları Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yoğun mesai yapmasına neden oldu. Ekiplerin havadan ve yerden yaptıkları yoğun müdahaleler sonucu söndürülen yangınların ardından ortaya kara bir tablo çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangınların tamamen söndürülüp soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yanan sahaların vakit kaybedilmeden ağaçlandırılacağını belirtti.

İlk yangın 30 Haziran'da gözde turizm merkezi Alanya'nın Sapadere Mahallesi'nde çıktı. Ertesi gün de devam eden ve 6 mahallenin sınırında etkili olan yangına 70 arazöz, 13 su tankı, 17 ilk müdahale aracı, 35 orman mühendisi, 8 helikopter, 4 uçak, 6 dozer ile müdahale edildi. Yangının hızla büyümesi nedeniyle tedbir amaçlı çevredeki 15 ev ve Sapadere Mahallesi tahliye edildi. Yangın sırasında 10 ev ve bir arazöz zarar gördü, bazı işçiler yoğun dumandan etkilendi. Söndürme çalışmalarında yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı. Yangının hızla büyümesi nedeniyle bölge vatandaşların girişine kapatıldı. Yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

İkinci yangın ise aynı gün Manavgat ilçesinin Bereket Mahallesi Dere mevkisindeki tarım arazisinde başladı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 8 hektarlık tarım ve ormanlık alan zarar gördü.

Bir diğer orman yangını ise 2 Temmuz'da Kaş ilçesinin Akkörü Mahallesi'nde başladı. Yaklaşık bir gün süren bu yangın da ekiplerin havadan ve yerden yaptığı yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Orman işçileri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

- 8 saatte 240 ton su bırakıldı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yangınlarda yaklaşık Alanya'da bin, Kaş'ta 100 ve Manavgat'ta ise 8 hektar ormanlık alan zarar gördü. Sıcak ve kuvvetli rüzgar ekiplerin işini güçleştirirken, bölgede yaşayan köylülerin sıcak hava nedeniyle yaylalarda bulunması, olası can kayıplarını önledi.

Alanya'da 24 saatte kontrol altına alınabilen yangında helikopter 8 saat içerisinde alevlere 240 ton su bıraktı.

Yangının elektrik kontağından çıktığı iddialarının ise araştırıldığı bildirildi.