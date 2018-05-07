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Buradasınız : » » Rekabet Kurulu Doğan Medya'nın devrine izin verdi

Rekabet Kurulu Doğan Medya'nın devrine izin verdi

Rekabet Kurulu, Doğan Holding bünyesindeki teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Erdoğan Demirören tarafından devralınmasına izin verdi.

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Rekabet Kurulu Doğan Medyanın devrine izin verdi

Kurul, Doğan Holding bünyesindeki Doğan TV Holding, Doğan Gazetecilik, Doğan Haber Ajansı, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım, Mozaik İletişim Hizmetleri anonim şirketleriyle Doğan Media International GmbH'nin tam kontrolünün, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine onay verdi.

Birleşme ve devralmalar

Öte yandan Kurul tarafından, Kuraray Co. Ltd, PTT Global Chemical Public Company Ltd. ve Sumitomo Corporation arasında ortak girişim kurulması kararı çıktı. ERG Verbund Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin tüm hisselerinin Fadli Çelik, Hasan Çelik, Memet Çelik, Bilal Çelik, Tahir Çelik tarafından, A. Schulman Inc.'in tek kontrolünün LyondellBasell Industries N.V. tarafından, Noustique Perfumes S.L.'nin ortak kontrolünün Puig International S.A. ve BSH Hausgerate GmbH tarafından devralınmasına izin verildi.

Rekabet kurulu ayrıca, Migros Ticaret AŞ ile Boyner Holding AŞ ve BNR Teknoloji AŞ arasında yapılan iş birliği sözleşmesine bireysel muafiyet tanınmasını onayladı.

Kurul, Riskli Sigortalılar Havuzu Çalışma Esasları ve Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen işleyiş kurallarına ise menfi tespit belgesi verilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Rekabet Kurulu, hürriyet gazetecilik, Erdoğan Demirören, doğan medya
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