Reina saldırganı yakalandı

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi eğlence kulübüne düzenlenen terör saldırısında 39 kişiyi öldüren Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı.

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Beşiktaş Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen saldırının faili Abdülgadir Masharipov'un yakalanmasıyla çökertilen terör örgütü DEAŞ hücresinin, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için siyahi kadınları kullandığı tespit edildi.

Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından Ortaköy'deki gece kulübü saldırganının yakalanması için yürütülen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, yılbaşı gecesi 39 kişinin öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan şüpheli Masharipov'un yakalanması için art arda operasyonlar düzenlendi.

Bin kişilik özel ekip kuruldu

Daha önce polisin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyondan son anda kurtulan Masharipov'un yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bin kişilik özel bir ekip kuruldu. Esenyurt 911 Sokak'taki bir siteye akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda Masharipov ile 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1'inin Kırgız asıllı erkek, 3'ün de Mısır, Senegal ve Somali uyruklu kadınlar olduğu öğrenildi.

Uzun süredir yakalandıkları adrestelermiş

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Öte yandan şüphelilerin gözaltına alındıkları sitede polisin güvenlik önlemi aldığı ve giriş-çıkışlara izin vermediği görüldü.

Bu arada, Abdülgadir Masharipov'un da mensubu olduğu terör örgütü DEAŞ'ın Özbek yapılanmasına yönelik İstanbul'un 5 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

6 saatlik inceleme

Polis ekipleri dün akşam başlatılan operasyon sonrası inceleme yaptıkları dairenin bulunduğu siteden ayrıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 6 saat inceleme yaptıkları dairenin kapısının kırılmış olduğu görüldü.