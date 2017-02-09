'Referandumda irademizi ortaya koymamız lazım'

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Ensar Vakfı Şubesi'nin açılışının ardından bir restoranda vakıf üyeleriyle bir araya geldi.

Bağımsızlığın önemine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"15 Temmuz bizim millet olarak bağımsızlığımız için nedenli fedakarlık yapabileceğimizin yeni bir nişanesi oldu. 1915'te Çanakkale'de neyi ortaya koyduysa bu millet, Kurtuluş Savaşı'nda neyi ortaya koyduysa bu millet bağımsızlığı için tekrar ortaya canını siper edebileceğini göstermiş oldu. Türk milleti göğsünün imamla dolu olduğu yeniden göstermiş oldu. O iman bu topraklar üzerinde, bu milletin bin yıldır, onuruyla, namusuyla, şerefiyle yaşayışının teminatı oldu. Bu topraklarda bizim çimentomuz oldu."

Referandum süreci

Türkiye'de referandum yapılacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirilecek olan referandumda, çok güçlü bir şekilde bağımsızlığımızın teminat altına alacak bir sistemi egemen kılmak için sandıklara gitmemiz lazım. İrademizi ortaya koymamız lazım. Nasıl 15 Temmuz'da bağımsızlığımıza sahip çıkma iradesini, canlarımız, kanlarımızla ortaya koyduysak, bir oyumuzla da olsa referandum sandığında bu iradeyi ortaya koymamız gerekiyor. Tayyip Erdoğan'ın bu referanduma kendisini için inanın bir ihtiyacı yok. Bu iş Türkiye için önemli. Böyle önemli bir reformu ancak Tayyip Erdoğan başımızdayken gerçekleştirebiliriz. Bu referandum önemli.''