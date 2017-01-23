Referanduma 'evet' için millet meydanlara inecek

Emekli askerler, gaziler ve güvenlik korucularını temsil eden sivil toplum kuruluşları, referanduma sunulması beklenen anayasa değişikliğine destek verilmesi için alanlara inmeye hazırlanıyor.

Anayasa değişikliğinin Türkiye'nin yeniden inşası için önemli bir adım olacağını vurgulayan dernek ve vakıf yöneticileri, referanduma kadar Türkiye'yi dolaşarak vatandaşlardan değişikliğe destek vermelerini isteyeceklerini aktardı.

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Genel Başkanvekili Emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasa değişikliğiyle yaşamın her alanında yeni bir sayfa açılacağına inandıklarını belirterek, "Parlamenter sistemin yüz yıllık bir deneyimi ortada. Görünürde milli irade muktedir görünse de sistemin çıkmazları, Türkiye'yi yeni dünya düzeninde güçlü kılamıyor. Bu nedenle yeni sistemin yeni ufuklara kapı aralayacağına inanıyoruz." dedi.

Ülkede birlik ve beraberliğin sağlanması için öncelikle siyasette istikrarın olması gerektiğini vurgulayan Hacımustafaoğulları, anayasa değişikliğinin referandumda geçmesi halinde, geçmişte istikrarsızlığı beraberinde getiren koalisyonların son bulacağını ifade etti.

Dernek olarak kuruldukları günden beri Türkiye'ye katkı sağlayacak, yeni kapılar açacak her türlü adımı desteklediklerini anlatan Hacımustafaoğulları, bu nedenle anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesi için binlerce dernek üyesiyle birlikte alanlarda kampanya çalışmaları düzenleyeceklerini bildirdi.

Hacımustafaoğulları, şöyle devam etti:

"Hangi parti ya da düşüncede gelirse gelsin ülkemizin geleceği, birlik ve beraberliğimiz için yapılan çalışmaları destekledik. Anayasa değişikliğinin ülkemize kazandıracaklarını göz önünde bulundurduğumuzda, referandumda evet oyu çıkması için dernek olarak üzerimize düşeni yapacağız. Kapı kapı dolaşıp yeni sistemin neler getirdiğini anlatacağız, vatandaşlarımızdan değişikliğe destek vermelerini isteyeceğiz."

Hacımustafaoğulları, dernek olarak yürütecekleri kampanyanın detaylarını belirlemek için gerekli çalışmalara başladıklarını kaydetti.

"Milletin tercihinin önünde durulmaz"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da anayasa çalışmalarının başladığı ilk günden bu yana vakıf olarak süreci yakından takip ettiklerini, değişikliğin beraberinde neler getireceğiyle ilgili anayasa uzmanlarıyla görüşmeler yaptıklarına değindi.

Parlamenter sistemde yapılan revizyonun "rejim değişikliği" şeklinde yorumlanamayacağını vurgulayan Aylar, "Yeniliklerden korkmamak gerekiyor. Bazı şeyleri taassup haline getirmenin ülkemize yarar sağlamadığını birçok kez gördük. Nihayetinde son sözü söyleyecek olan millettir. Tarih şunu göstermiştir ki milletin tercihinin önünde durulmaz." diye konuştu.

Aylar, anayasa değişikliği ile Türkiye'nin son yıllarda kazanmış olduğu istikrarın katlanarak artacağını, vakıf olarak aldıkları karar gereği referandumda evet oyu vereceklerini bildirdi.

Türkiye'nin birçok şehrinde şube ve temsilcilikleri bulunduğunu, bu yapılar üzerinden anayasa değişikliğine destek çalışmaları yapacaklarını ifade eden Aylar, üyelerinden oluşan bin kişilik bir grupla gelecek hafta Ankara'da düzenleyecekleri basın toplantısıyla referandum kampanyasına start vereceklerini aktardı.

Lokman Aylar, şunları kaydetti:

"Kısır döngü tartışmalar yerine bu paketin ülkemize kazandıracakları üzerinde uzun uzadıya görüştük. Türkiye genelinde ciddi bir kitleyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Vakıf olarak evet diyeceğimiz gibi alanlara inerek halkımızın da desteğini talep edeceğiz. Böylece sorumluluğumuzun gereğini yapmış olacağız."

"Evet demekle yetinmeyeceğiz"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ise yeni anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde Türkiye'nin 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşacağına işaret etti.

"Ülkemizin milletimizin menfaati neredeyse biz de orada olacağız. Bu anayasanın milletimizin ve devletimizin lehine olduğuna yürekten inanıyoruz." diyen Sözen, konfederasyon olarak referandumda sadece evet demekle yetinmeyip Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye genelinde, açık hava toplantıları ve seminerlerle destek vereceklerini dile getirdi.

Sözen, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da halkın iradesini zor kullanarak etkilemek isteyen gruplara karşı da mücadele edeceklerini belirterek, ülke genelinde yürütecekleri kampanyanın başında bizzat kendisinin bulanacağını sözlerine ekledi.