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Buradasınız : » » Referanduma destek için dağa 'evet' yazdılar

Referanduma destek için dağa 'evet' yazdılar

Gaziantep'te işçiler, taş ve kireçle Değirmencik Dağı'na yazdıkları "Evet" ile Anayasa değişikliği referandumuna destek verdi.

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Referanduma destek için dağa evet yazdılar

Gaziantep'in İslahiye ilçe belediyesinde çalışan işçiler, taş ve kireçle Değirmencik Dağı'na yazdıkları "Evet" ile Anayasa değişikliği referandumuna destek verdi.

İslahiye Belediyesinde çalışan işçiler tarafından Değirmencik Dağı'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Anayasa değişikliği referandumuna destek amacıyla taş ve kireçle 10 metre enindeki ve 40 metre uzunluğundaki alana "Evet" yazıldı.

İşçiler 45 arkadaşlarıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini ve sevgilerini belirtmek amacıyla dağa 'Evet' yazdıklarını söyledi.

Yazı, Hatay Karayolu ve ilçe merkezinden net olarak görülüyor.

Etiketler: Gaziantep, evet, referandum, anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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