İzzetbegoviç, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı"nda konuştu.

"Biz aslında kaybetmemiz gereken bir savaşı kazandık"

İzzetbegoviç, 450 yıl sonra Bosna Hersek devletinin yeniden inşa edildiğini, yeniden ordusunun kurulduğunu kaydederek "Askeri lojistik dikkate alındığında, biz aslında kaybetmemiz gereken bir savaşı kazandık. Bugün askeri uzmanlar o dönemde bize saldıran güçlerle bizim sahip olduğumuz güçlerin dengesini incelese bizim bu savaşı hiçbir şekilde kazanamayacağımız sonucu ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

Bakir İzzetbegoviç, Aliya'nın genel olarak her zaman kendisinden çok daha güçlü görünen taraflarla mücadele ettiğine dikkati çekerek bu güçlerin hiçbir zaman onu yenemediğini söyledi.

"Recep Tayyip Erdoğan bugün bu emanete sahip çıkıyor"

Boşnak lider, Bosna Hersek'in dostu olan Türklerin her zaman ülkesine ellerinden geldiğince yardım ettiğini belirterek "Belli dönemler kendi sorunlarıyla uğraştıkları için Bosna Hersek'i biraz unuttukları da oldu ya da yardım etmek istediler ama yeterli güce sahip değillerdi. Allah'a şükür bugün, kardeşimiz ve dostumuz Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye devleti ve Türk halkı, Bosna Hersek ile yakında ilgileniyor ve bize yardım edecek kadar güçlü." dedi.

İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, babası Aliya'yı 2003 yılında ölümünden hemen önce ziyaret etmesine ilişkin de şunları anlattı:

"Ölümüne yakın dönemde bizzat oradaydım. Böbrekleri artık iflas etmişti. Cuma akşamıydı. 36 saat sonrasında ise ölecekti. Aliya, o dönemin Başbakanı Erdoğan'ın kendisini ziyarete geleceğini duymuştu. Sürekli 'Tayyip geldi mi' diye soruyordu. Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünde, artık böbrekleri çalışmayan biri olmasına rağmen öyle bir izlenim bırakmaya çalıştı ki Erdoğan görüşmeden sonra 'Aliya çok iyi, iyileşecek inşallah' dedi. O zaman iyileşme şansı olmadığını ona söyleyememiştim. O zaman Aliya, Bosna Hersek'i Erdoğan'a emanet ettiğini, onu unutmaması gerektiğini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan bugün bu emanete sahip çıkıyor."