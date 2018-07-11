Rapçi ‘Ezhel’e yeniden dava açıldı

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs’ta tutuklanan ve 19 Haziran’da ilk duruşmada beraat eden ‘Ezhel’ ismiyle tanınan Rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında yeniden dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, uyuşturucu madde kullanımını özendirmeyle ilgili sosyal paylaşım sitelerinde yapılan paylaşımlardan hareketle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan araştırma raporunda Ezhel rumuzunu kullanan şüpheli Sercan İpekçioğlu’nun ‘Şehrimin Tadı’ isimli şarkısında uyuşturucu maddeyi özendirdiği belirtildi.

Şüpheli İpekçioğlu’nun adresinde yapılan aramalarda herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı açıklandı.

Şüpheli Sercan İpekçioğlu ise ifadesinde, uyuşturucu madde kullanmadığını, 10 yıldır rap müzikle uğraştığını yurt içinde ve yurt dışında konserler verdiğini söyledi. İpekçioğlu, şarkılarında geçen cümlelerin sadece şarkısının kafiyesine uygun olan kelimeler olduğunu, uyuşturucu maddeye özendirme amacının olmadığını vurguladı.

İddianamede, şüphelinin “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs’ta tutuklanan ‘Ezhel’ lakaplı Sercan İpekçioğlu hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle 5 Haziran tarihinde dava açılmıştı. 19 Haziran’da “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Sercan İpekçioğlu, ilk celsede beraat etmişti.

Kaynak: İHA