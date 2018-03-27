Rami Kışlası, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak

Eyüpsultan'da bulunan 250 yıllık Rami Kışlası’nı, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi haline getirecek proje kapsamında restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi.

Kütüphanede 7 milyon kitap olacak

İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, restorasyonu devam eden Rami Kışlası'nın 2 ile 2,5 yıl içerisinde hizmete başlayacağını açıkladı.

Kışla, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bünyesinde kurulacak 7 milyon kitap kapasiteli Türkiye’nin en büyük kütüphanesini de hizmete sunmuş olacak.

250 yıllık tarihe sahip

250 yıllık geçmişi olan Rami Topçu Kışlası'nın arşivlerdeki adı "Rami Çiftliği Kışlası". Yapı II. Mahmud döneminde 1826-1828 tarihleri arasında yenilendi. 1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği kışla uzun süre bakımsız kaldı. 80’li yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.

Kaynak: İHA