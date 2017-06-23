Ramazanda pide satarak biriktirdiği parayı çaldılar

Yozgat'ta bir pide fırınına giren hırsız veya hırsızlar, fırıncının ramazan boyunca pide satarak biriktirdiği 22 bin 400 lirasını alarak kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, Bekir Kırdemir'e ait Meydan Yeri Üzümpazarı aralığında bulunan pide fırının çalışanları, sabah işe geldiklerinde kapının açık ve içerisinde 22 bin 400 lira olan çelik kasanın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

Salmanfıkılı köyü yakınlarında çelik kasayı içindeki parayı aldıktan sonra boş araziye bıraktıkları ve çalıntı otomobille kaçtıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fırının sahibi Bekir Kırdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Un parası ödemek için biriktirdiğimiz 22 bin 400 lirayı çelik kasaya koymuştuk. Hırsızlar kasayı çalıp götürmüşler. Kasa, Salmanfakılı köyü yakınlarında bulundu fakat para yok." dedi.