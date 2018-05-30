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Ramazan pidesinin içine 730 gram uyuşturucu gizlemişler

Mersin'de düzenlenen operasyonda ramazan pidesi içerisine gizlenmiş 730 gram eroin ele geçirildi.

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Ramazan pidesinin içine 730 gram uyuşturucu gizlemişler

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu Anadolu illerinden getirdikleri uyuşturucuları kentteki bir şüpheliye teslim edecekleri belirlenen 2 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili buluşma yeri olan merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ne kadar izleyen ekipler, uyuşturucunun teslimatının yapılacağı esnada operasyon düzenledi.

Otomobilde ramazan pidelerinin olduğunu gören ekipler, ekmeklerin içinde 730 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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