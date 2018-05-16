Ramazan davulcularının mesaisi başladı

Gelişen teknolojiye rağmen yaşatılan ramazan gelenekleri arasında yer alan davulcular, oruca niyetlenecekleri ritimler eşliğinde sahur vaktinde uyandırmaya devam ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Afetevleri Mahallesi'nde elindeki tokmağı ve omzundaki davuluyla vatandaşları sahura kaldıran Kazım Gülmez, 30 yıldır ramazanda davul çaldığını söyledi.

Elektrikli bisikletiyle mıntıkasındaki mahallenin ara sokaklarında davul çaldığını belirten Gülmez, ramazanın farklı bir manevi atmosferi olduğunu ve işini severek yaptığını dile getirdi.

Yeğeni Barış Sagın'ın kullandığı elektrikli bisikletin arka koltuğunda ritim tuttuğunu anlatan Gülmez, davul çalmak için emek verdiklerini kaydetti. Gülmez, halkın korsan davulculara karşı hassasiyet göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İzmir'de ilk sahur

Ramazanın ilk günüyle birlikte İzmir'de camilerin minarelerine asılan "Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan" yazılı mahya yanmaya başlarken, davulcular da bir ay sürecek mesailerine başlangıç yaptı.

Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde görevlerine başlayan davulcular, gelenek haline gelmiş meslekleriyle vatandaşları sahura uyandırdı.

Mahallenin dar sokaklarında okuduğu manilerle komşularını sahura kaldıran 31 yaşındaki Davulcu Semih Esmer, davulculuk geleneklerinin dedelerinden miras kaldığını ve işini zevkle yaptığını belirtti.

Verdikleri iş imkanından dolayı yetkililere teşekkür eden Esmer, "Ramazan ayı tüm Müslüman alemine hayırlı uğurlu olsun. Geleneklerimiz yıllardır devam ediyor, Rabbim her sene böyle devam etmesini nasip etsin." dedi.

Mahalle esnaflarından fırıncı Sami Altay da geleneklerin yaşatılmasının işleri açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtti.

"Geleneklerimiz ve göreneklerimiz azaldıkça bizim de işlerimiz azalıyor. Bu yüzden böyle geleneklerin devam etmesi bizim için de iyi oluyor."

Altay, eski ramazanlara karşı özlem duyduklarını ve geleneklerin tekrar canlanmasını istediklerini belirtti.

Kaynak: AA