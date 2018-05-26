Ramazan Bayramı'nda Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına ek sefer

TCDD Taşımacılık A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi amacıyla Ankara ile İstanbul (Pendik) arasında karşılıklı ilave Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri gerçekleştirilecek.

14 ve 17 Haziran'da Ankara-İstanbul (Pendik) arasında karşılıklı işletilecek YHT'ler, Ankara'dan 13.25'te İstanbul'dan 18.45'te hareket edecek. İlave yüksek hızlı trenlerle Ankara-İstanbul arasında 1644 kişilik yolcu kapasitesi sağlanacak.

Ramazan Bayramı süresince seyahat edecek yolcuların gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmeleri için tüm YHT seferlerinin biletleri 23-29 Haziran'ı kapsayacak şekilde satışa sunulacak.

Kaynak: AA